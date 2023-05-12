Росіяни вже готові до поразки. Зеленський закликав тиснути на ворога для його втечі

"Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалось на їхню втечу, їхні помилку, їхні втрати", - сказав він.

Президент подякував усім, хто знищує ворога та попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю.

"Готуємось додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові просунулись на 2 км вперед на Бахмутському напрямку.

До того ж, у ISW зазначали, що в ході локальних контратак біля Бахмута українські військові могли прорвати деякі рубежі росіян.

Тим часом, за даними CNN, українські бійці почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.

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