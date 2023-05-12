Россияне уже готовы к поражению. Зеленский призвал давить на врага для его бегства

"Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибку, их потери", - сказал он.

Президент поблагодарил всех, кто уничтожает врага и, несмотря на любые сложности, возвращает Украине нашу землю.

"Готовимся добавить вам, воины, еще большее оружие, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир", - добавил Зеленский.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

К тому же в ISW отмечали, что в ходе локальных контратак у Бахмута украинские военные могли прорвать некоторые рубежи россиян.

Между тем, по данным CNN, украинские бойцы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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