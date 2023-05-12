Успіх ЗСУ в районі Бахмута посилив паніку в РФ на тлі очікуваного контрнаступу, - ISW
У ході локальних контратак біля Бахмута військові ЗСУ могли прорвати деякі рубежі російських окупантів. Успішні дії Сил оборони України у цьому районі посилили паніку у російському інформаційному просторі на тлі чуток про заплановані українські контрнаступи.
Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Аналітики відзначають, що на слова командуючого Східною групою військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського про те, що війська РФ відступили до 2 км у свій тил на невстановлених дільницях Бахмутського фронту, була реакція з боку Міноборони РФ і засновника государства російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Зокрема, "кухар Путіна" заявив, що ЗСУ розпочали контрнаступ і відбили 3 км території в Бахмуті та його околицях. А Міноборони РФ "нехарактерно швидко" визнало українські контратаки, заявивши, що російські війська нібито відбили 8 наземних атак та 3 операції бойової розвідки на Донецькому напрямку.
При цьому в російському міністерстві спростовують повідомлення про прорив українськими військами російських оборонних рубежів.
"Відповіді Пригожина і Міноборони відображають паніку, що посилюється, в російському інформаційному просторі з приводу чуток про заплановані українські контрнаступи, та вказують на зростаючу стурбованість "Вагнера" і керівництва Міноборони Росії, а також відображають вказівки Кремля не применшувати успіхи України".
Як звертають увагу аналітики ISW, розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони РФ "значною мірою" відмовилося від мети оточити там українські підрозділи.
В Інституті вивчення війни вважають, що Міноборони РФ могло почати "ширшу депріоритезацію зусиль щодо Бахмута" до січня 2023 року, у березні та квітні ненадовго виділило більше ресурсів на лінію цього фронту, направивши в район Бахмуту танки Т-90 та сили ВДВ, також надіславши мобілізовані резерви для "вагнерівців".
"Розподіл сил Міноборони (РФ) у поєднанні зі зміною геометрії бойового простору також свідчить про те, що небезпека оточення Росією значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула", - йдеться у матеріалі.
При цьому в ISW додають, що "вагнерівці", швидше за все, продовжать лобові атаки в Бахмуті, що дозволить військовим ЗСУ провести "організований відхід з районів, що загрожують, у дрібнішому частковому оточенні, а не у великомасштабному оточенні".
Ключові висновки
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для переходу в контрнаступ, тому що вона чекає на доставки обіцяної військової допомоги.
- Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков спростував довоєнні виправдання Кремлем війни, заявивши, що російська "спеціальна військова операція" почалася як "конфлікт між Росією та Україною".
- Неназвані джерела у Кремлі стверджували, що нещодавня риторика засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина "серйозно непокоїть найвище керівництво" РФ.
- Міноборони РФ спростувало повідомлення України та США про те, що в ніч проти 4 травня система ПРО Patriot збила ракету "Кинжал".
- Російська окупаційна "влада" захопила собор Православної церкви України в Сімферополі, оскільки в окупованому РФ Криму триває утиск Української православної церкви.
- Війська РФ провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове - Кремінна.
- Повідомляється, що українські сили продовжували проводити локальні контратаки довкола Бахмута.
- Російські сили атакували позиції ЗСУ на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.
- Росії необхідно виробляти понад 29 мільйонів снарядів на рік, щоб задовольнити вимоги Пригожина для "вагнерівців" використовувати 80 тисяч снарядів на день - що у 13 разів більше, ніж річний обсяг виробництва у РФ до широкомасштабного вторгнення в Україну.
- Російські офіційні особи продовжують загрожувати міжнародним гуманітарним зусиллям та намагаються маніпулювати ними, погрожуючи розпустити Чорноморську зернову ініціативу, термін дії якої спливає 18 травня.
Нагадаємо, раніше військові ЗСУ показали відео, зняте під час штурму позицій 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Бахмутом. Додамо, що за даними CNN, найманці ПВК "Вагнера" першими втекли зі своїх позицій у Бахмуті під час контратаки ЗСУ.
Також повідомлялося, що згідно з оновленими 12 травня картами DeepState, військові ЗСУ змогли вибити російських окупантів з позицій біля Іванівського, Ступочок та Білогорівки в Донецькій області.
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