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Росіяни вже готові до поразки. Зеленський закликав тиснути на ворога для його втечі

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П'ятниця 12 травня 2023 18:32
Росіяни вже готові до поразки. Зеленський закликав тиснути на ворога для його втечі Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українським захисника слід тиснути на російських окупантів так, щоб останні втекли з нашої землі та зазнали втрат, адже загарбники вже програли війну у своїх думках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалось на їхню втечу, їхні помилку, їхні втрати", - сказав він.

Президент подякував усім, хто знищує ворога та попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю.

"Готуємось додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські військові просунулись на 2 км вперед на Бахмутському напрямку.

До того ж, у ISW зазначали, що в ході локальних контратак біля Бахмута українські військові могли прорвати деякі рубежі росіян.

Тим часом, за даними CNN, українські бійці почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.

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