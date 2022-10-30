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Росіяни вдень обстріляли Сумську область, є поранений

Ілюстративне фото: ввечері 30 жовтня Сумська область зазнала обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Зарембо

Вдень 30 жовтня Краснопільська громада Сумської області зазнала мінометних обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Суми".

Зазначається, що мінометний обстріл розпочався о 13:35.

Внаслідок атаки російських окупантів поранено цивільну людину, руйнувань попередньо немає.

Сьогодні, 30 жовтня, вранці загарбники двічі обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.

Крім того, сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи.

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Суми