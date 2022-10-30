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Россияне днем обстреляли Сумскую область, есть раненый

Иллюстративное фото: вечером 30 октября Сумская область подверглась обстрелам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Днем 30 октября Краснопольская община Сумской области подверглась минометным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Сумы".

Отмечается, что минометный обстрел начался в 13:35.

В результате атаки российских оккупантов ранен гражданский, разрушений предварительно нет.

Сегодня, 30 октября, утром захватчики дважды обстреляли Марганецкую общину из реактивных систем залпового огня. В результате атаки женщина получила ранения.

Кроме того, сегодня россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены многоэтажные и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы.

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Сумы