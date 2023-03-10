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Росіяни втручаються в роботу систем ЗАЕС, зводять незаконні споруди, - Держатомрегулювання

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П'ятниця 10 березня 2023 15:02
Росіяни втручаються в роботу систем ЗАЕС, зводять незаконні споруди, - Держатомрегулювання Фото: росіяни втручаються в роботу систем ЗАЕС, зводять незаконні споруди (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання. Також зводять незаконні споруди й намагаються мінити проектний стан ядерних установок.

Про це заявив в.о голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"На ЗАЕС відбувається несанкціонована зміна проєктного стану ядерних установок. Окупанти незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока № 6", - заявив Коріков.

За словами в.о голови Державної інспекції ядерного регулювання, росіяни розкомплектували внутрішній кризовий центр на ЗАЕС й розташували там військових, внаслідок чого він не може виконувати свої функції. Зовнішній кризовий центр, зі свого боку, не має зв'язку, оскільки окупанти вивели комунікацію з ладу.

"Обсяг завданої шкоди окупацією оцінити поки що нереально, це покаже післядеокупаційна експертиза. Однак зараз про ризик виведення з експлуатації через нанесену окупантами шкоду поки не йдеться. Ми не втратили надію на повернення станції до безпечної експлуатації після деокупації", – додав Коріков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 березня, вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. В якості превентивного заходу, в низці міст вимкнули світло.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, ворог не досяг своїх цілей, оскільки енергосистема продовжує працювати.

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