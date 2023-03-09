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Ворог не досяг своїх цілей: голова "Укренерго" про масштабу ракетну атаку 9 березня

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Україна, Четвер 09 березня 2023 11:30
Ворог не досяг своїх цілей: голова "Укренерго" про масштабу ракетну атаку 9 березня Фото: голова "Укренерго" Володимир Кудрицький (facebook.com/npcukrenergo)
Автор: Олександр Білоус

Масштабна ракетна атака росіян 9 березня не досягла своїх цілей, оскільки енергосистема України продовжує працювати. "Укренерго" оцінює обсяг шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укренерго" Володимира Кудрицького під час телемарафону.

"Ворог не досяг своїх цілей, енергосистема працює, вона не сколапсувала", - сказав він.

За його словами, є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій "Укренерго", через що в окремих областях є обмеження енергопостачання.

"Наразі ми працюємо над відновленням енергоживлення, в деяких регіонах це вдасться дуже швидко, в деяких потрібно більше часу", - сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго" повідомив, що наразі триває оцінка тої шкоди, яка була завдана ракетними ударами і ударами дронів.

"Атака досить масштабна, більш точні терміни по кожній області зможемо сказати десь всередині або наприкінці дня", - додав він.

Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.

Через ракетну атаку було застосовано екстрені відключення електроенергії, які вже скасовуються.

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Укренерго відключеня світла
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