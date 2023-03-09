Ворог не досяг своїх цілей: голова "Укренерго" про масштабу ракетну атаку 9 березня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укренерго" Володимира Кудрицького під час телемарафону.

"Ворог не досяг своїх цілей, енергосистема працює, вона не сколапсувала", - сказав він.

За його словами, є пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій "Укренерго", через що в окремих областях є обмеження енергопостачання.

"Наразі ми працюємо над відновленням енергоживлення, в деяких регіонах це вдасться дуже швидко, в деяких потрібно більше часу", - сказав Кудрицький.

Голова "Укренерго" повідомив, що наразі триває оцінка тої шкоди, яка була завдана ракетними ударами і ударами дронів.

"Атака досить масштабна, більш точні терміни по кожній області зможемо сказати десь всередині або наприкінці дня", - додав він.