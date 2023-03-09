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Превентивний захід. У містах України почали вимикати світло

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Четвер 09 березня 2023 02:15
Превентивний захід. У містах України почали вимикати світло Фото: у деяких містах України вимкнули світло (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четверг, 9 березня, у ряді міст України вимкнули світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, у Кривому Розі стало відомо про відключення світла у якості превентивного заходу перед можливим обстрілом зі сторони РФ.

Про відключення повідомили і в Полтаві. В обох областях оголошена повітряна тривога.

Також відключили світло у Кіровоградській області.

"В зв'язку з загрозою ракетних ударів по Кіровоградській області введено екстрене розвантаження, відключили частину Кропивницького", - йдеться в повідомленні "Кіровоградобленерго".

Про блекаут повідомили і Харківські Telegram-канали.

Зазначимо, що в Україні у ніч на 9 березня оголосили масштабну повітряну тривогу.

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Кривий Ріг Полтава блекаут
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