Россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС, строят незаконные сооружения, - Госатомрегулирование

На Запорожской атомной электростанции российские оккупанты вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения. Также строят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.

Об этом заявил и.о председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"На ЗАЭС происходит несанкционированное изменение проектного состояния ядерных установок. Оккупанты незаконно вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения и строят неизвестные сооружения возле резервной электростанции блока № 6", - заявил Кориков.

По словам и.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования, россияне раскомплектовали внутренний кризисный центр на ЗАЭС и расположили там военных, в результате чего он не может выполнять свои функции. Внешний кризисный центр, в свою очередь, не имеет связи, поскольку оккупанты вывели коммуникацию из строя.

"Объем нанесенного ущерба оккупацией оценить пока нереально, это покажет постдеоккупационная экспертиза. Однако сейчас о риске вывода из эксплуатации из-за нанесенного оккупантами ущерба речь пока не идет. Мы не потеряли надежду на возвращение станции к безопасной эксплуатации после деоккупации", - добавил Кориков.