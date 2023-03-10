Россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС, строят незаконные сооружения, - Госатомрегулирование
На Запорожской атомной электростанции российские оккупанты вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения. Также строят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.
Об этом заявил и.о председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"На ЗАЭС происходит несанкционированное изменение проектного состояния ядерных установок. Оккупанты незаконно вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения и строят неизвестные сооружения возле резервной электростанции блока № 6", - заявил Кориков.
По словам и.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования, россияне раскомплектовали внутренний кризисный центр на ЗАЭС и расположили там военных, в результате чего он не может выполнять свои функции. Внешний кризисный центр, в свою очередь, не имеет связи, поскольку оккупанты вывели коммуникацию из строя.
"Объем нанесенного ущерба оккупацией оценить пока нереально, это покажет постдеоккупационная экспертиза. Однако сейчас о риске вывода из эксплуатации из-за нанесенного оккупантами ущерба речь пока не идет. Мы не потеряли надежду на возвращение станции к безопасной эксплуатации после деоккупации", - добавил Кориков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 марта, ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В качестве превентивной меры, в ряде городов выключили свет.
По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, враг не достиг своих целей, поскольку энергосистема продолжает работать.
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