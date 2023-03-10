ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС, строят незаконные сооружения, - Госатомрегулирование

Новина українською →
Пятница 10 марта 2023 15:02
Россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС, строят незаконные сооружения, - Госатомрегулирование Фото: россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС, строят незаконные сооружения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Запорожской атомной электростанции российские оккупанты вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения. Также строят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.

Об этом заявил и.о председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"На ЗАЭС происходит несанкционированное изменение проектного состояния ядерных установок. Оккупанты незаконно вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения и строят неизвестные сооружения возле резервной электростанции блока № 6", - заявил Кориков.

По словам и.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования, россияне раскомплектовали внутренний кризисный центр на ЗАЭС и расположили там военных, в результате чего он не может выполнять свои функции. Внешний кризисный центр, в свою очередь, не имеет связи, поскольку оккупанты вывели коммуникацию из строя.

"Объем нанесенного ущерба оккупацией оценить пока нереально, это покажет постдеоккупационная экспертиза. Однако сейчас о риске вывода из эксплуатации из-за нанесенного оккупантами ущерба речь пока не идет. Мы не потеряли надежду на возвращение станции к безопасной эксплуатации после деоккупации", - добавил Кориков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 марта, ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В качестве превентивной меры, в ряде городов выключили свет.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, враг не достиг своих целей, поскольку энергосистема продолжает работать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Запорожская АЭС Российская Федерация
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации