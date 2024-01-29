РФ втретє модернізувала "Шахед", додала запалювальний ефект й не тільки, - ЗМІ

Нова бойова частина дрона-камікадзе Shahed-136 має індекс "БСТ-52" та є продовженням попередньої "МСНИ". Під час модернізації вона отримала додатковий кумулятивний та запалювальний ефекти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише видання, це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 2023 року бойових частин з індексом "БСФ".
Нова бойова частина була знайдена в "чорному" Shahed-136, яку росіяни застосували днями під час ударів проти України. Зокрема фото БпЛА були оприлюднені Національною поліцією.
Маркування бойової частини містить індекс "БСТ-52", а також містить номер 206-2-23, який вказує на те, що її виробили у 2023 році. Точне значення "206-2" аналізується.
Фото: РФ втретє модернізувала "Шахед", додала запалювальний ефект й не тільки (defence-ua.com)
Що змінилось
Бойова частина отримала кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю.
Фото: РФ втретє модернізувала "Шахед", додала запалювальний ефект й не тільки (defence-ua.com)
Водночас найнебезпечнішим є додатковий термічний ефект при вибуху модернізованого "Шахеда", який забезпечується встановленими у середину бойової частини запалювальними елементами. Ймовірно, мова йде про термічні "шашки".
Фото: РФ втретє модернізувала "Шахед", додала запалювальний ефект й не тільки (defence-ua.com)
"Загалом спроба створити настільки різноманітну за ефектами бойову частину у РФ в цілому чимось наслідує оригінальну бойову частину Shahed-136 іранського виробництва. Вона мала велику кількість кумулятивних воронок, що прямо вказувало на нерозуміння її розробників фізичних процесів утворення кумулятивного струменя, а також готові уражаючі елементи", - пише видання.
Зазначається, що бойові частини з індексом "БСФ", яка, скоріш за все, використовується в інших російських ракетах, вже не помічаються.
Ймовірно, що "БСТ-52" в майбутньому також замінить "МСНИ", яка скоріш також є штатною бойовою частиною іншої російської ракети.
Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували співпрацю, попри чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність. Минулого місяця Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе.
Попри усе, в січні міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан знову заперечив, що Іран постачав країні-терористу будь-які безпілотники або ракети, які були використані проти України.
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