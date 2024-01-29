РФ в третий раз модернизировала "Шахед", добавила зажигательный эффект и не только, - СМИ

Как пишет издание, это уже третья версия российской боевой части после появления в июле 2023 года боевых частей с индексом "БСФ".

Новая боевая часть была найдена в "черном" Shahed-136, которую россияне применили на днях во время ударов против Украины. В частности фото БпЛА были обнародованы Национальной полицией.

Маркировка боевой части содержит индекс "БСТ-52", а также содержит номер 206-2-23, который указывает на то, что ее произвели в 2023 году. Точное значение "206-2" анализируется.

Фото: РФ в третий раз модернизировала "Шахед", добавила зажигательный эффект и не только (defence-ua.com)

Что изменилось

Боевая часть получила кумулятивную выемку, отвечающую за создание кумулятивной струи.

Фото: РФ в третий раз модернизировала "Шахед", добавила зажигательный эффект и не только (defence-ua.com)

В то же время опасным является дополнительный термический эффект при взрыве модернизированного "Шахеда", который обеспечивается установленными внутрь боевой части зажигательными элементами. Вероятно, речь идет о термических "шашках".

Фото: РФ в третий раз модернизировала "Шахед", добавила зажигательный эффект и не только (defence-ua.com)

"В целом попытка создать столь разнообразную по эффектам боевую часть в РФ в целом чем-то подражает оригинальной боевой части Shahed-136 иранского производства. Она имела большое количество кумулятивных воронок, что прямо указывало на непонимание ее разработчиков физических процессов образования кумулятивной струи, а также готовые поражающие элементы", - пишет издание.

Отмечается, что боевые части с индексом "БСФ", которые, скорее всего, используется в других российских ракетах, уже не замечаются.

Вероятно, что "БСТ-52" в будущем также заменит "МСНИ", которая скорее всего также является штатной боевой частью другой российской ракеты.

Иран поставляет дроны для РФ

Россия активно использует иранские дроны типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность. В прошлом месяце Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе.

Несмотря на все, в январе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан снова возразил, что Иран поставлял стране-террористу любые беспилотники или ракеты, использованные против Украины.