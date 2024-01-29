РФ втретє модернізувала "Шахед", додала запалювальний ефект й не тільки, - ЗМІ

Нова бойова частина дрона-камікадзе Shahed-136 має індекс "БСТ-52" та є продовженням попередньої "МСНИ". Під час модернізації вона отримала додатковий кумулятивний та запалювальний ефекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Як пише видання, це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 2023 року бойових частин з індексом "БСФ".

Нова бойова частина була знайдена в "чорному" Shahed-136, яку росіяни застосували днями під час ударів проти України. Зокрема фото БпЛА були оприлюднені Національною поліцією.

Маркування бойової частини містить індекс "БСТ-52", а також містить номер 206-2-23, який вказує на те, що її виробили у 2023 році. Точне значення "206-2" аналізується.

Фото: РФ втретє модернізувала "Шахед", додала запалювальний ефект й не тільки (defence-ua.com)

Що змінилось

Бойова частина отримала кумулятивну виїмку, яка й відповідає за створення кумулятивного струменю.

Фото: РФ втретє модернізувала "Шахед", додала запалювальний ефект й не тільки (defence-ua.com)

Водночас найнебезпечнішим є додатковий термічний ефект при вибуху модернізованого "Шахеда", який забезпечується встановленими у середину бойової частини запалювальними елементами. Ймовірно, мова йде про термічні "шашки".

Фото: РФ втретє модернізувала "Шахед", додала запалювальний ефект й не тільки (defence-ua.com)

"Загалом спроба створити настільки різноманітну за ефектами бойову частину у РФ в цілому чимось наслідує оригінальну бойову частину Shahed-136 іранського виробництва. Вона мала велику кількість кумулятивних воронок, що прямо вказувало на нерозуміння її розробників фізичних процесів утворення кумулятивного струменя, а також готові уражаючі елементи", - пише видання.

Зазначається, що бойові частини з індексом "БСФ", яка, скоріш за все, використовується в інших російських ракетах, вже не помічаються.

Ймовірно, що "БСТ-52" в майбутньому також замінить "МСНИ", яка скоріш також є штатною бойовою частиною іншої російської ракети.

Іран поставляє дрони для РФ

Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували співпрацю, попри чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність. Минулого місяця Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе.

Попри усе, в січні міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан знову заперечив, що Іран постачав країні-терористу будь-які безпілотники або ракети, які були використані проти України.