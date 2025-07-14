Росіяни втретє атакували дроном Суми, влучили по медичному закладу

Російські терористи втретє за день атакують Суми. Цього разу вдарили безпілотником по медичному закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської міської ради.
Внаслідок атаки безпілотного літального апарату (БпЛА) по медичному закладу Сумської громади здійснилась пожежа.
"Попередньо, одна людина поранена. Пошкоджена будівля. Наслідки атаки зʼясовуються", - пише міськрада.
Варто окремо додати, що це вже третя атака ворога на місто за сьогоднішній день. Зранку терористи вдарили безпілотником по навчальному закладу, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення. Трохи пізніше у місті знову пролунав вибух.
Від початку повномасштабного вторгнення російські війська систематично обстрілюють українську територію, використовуючи широкий арсенал озброєння: ракети різних класів, дрони-камікадзе, авіабомби з наведенням і артилерію. Особливої інтенсивності набули нічні атаки безпілотниками, які стали постійною загрозою.
Так, у ніч проти 14 липня окупанти застосували 4 зенітні керовані ракети С-300/400 і 136 ударних дронів. У відповідь сили протиповітряної оборони (ППО) знищили 61 безпілотник, ще 47 були нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби.
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