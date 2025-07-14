РФ вночі запустила 4 ракети та понад сотню дронів: як відпрацювала ППО

Росія здійснила нічний удар по Україні з використанням ракет та понад 130 дронів. Повітряна оборона знищила 61 ворожий БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T elegram Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Увечері 13 липня та вночі 14 липня Росія спричинила потужний комбінований удар по Україні із застосуванням ракет і безпілотників.

Загалом зафіксовано чотири пуски зенітних керованих ракет С-300/400 із Курської області, а також 136 ударних дронів, серед яких до 90 Shahed-136, та кілька десятків імітаторів безпілотників різних типів.

Напрями атаки: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і тимчасово окупована територія Донецької області.

Повітряний бій тривав понад 10 годин. До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі угруповання, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:30 українською ППО знищено 61 ворожий дрон, зокрема Шахед, у північних, східних та центральних.

Ще 47 дронів-імітаторів було подано або локаційно втрачено внаслідок дій РЕБ.