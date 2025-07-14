Россияне в третий раз атаковали дроном Сумы, попали по медицинскому учреждению

Обстрел Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские войска систематически обстреливают украинскую территорию, используя широкий арсенал вооружения: ракеты различных классов, дроны-камикадзе, авиабомбы с наведением и артиллерию. Особую интенсивность приобрели ночные атаки беспилотниками, которые стали постоянной угрозой.

Так, в ночь на 14 июля оккупанты применили 4 зенитные управляемые ракеты С-300/400 и 136 ударных дронов. В ответ силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 61 беспилотник, еще 47 были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

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