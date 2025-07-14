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Обстріл Сум: внаслідок атаки шестеро поранених, у місті знову пролунав вибух

Понеділок 14 липня 2025 12:05
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Обстріл Сум: внаслідок атаки шестеро поранених, у місті знову пролунав вибух Ілюстративне фото: внаслідок атаки на Суми шестеро поранених, у місті знову пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок атаки безпілотного літального апарату (БпЛА) на навчальний заклад Сум - шестеро людей отримали поранення. У місті знову пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сумської обласної прокуратури.

Атака на навчальний заклад Сум

Атака відбулась близько о 11 ранку - терористи атакували дроном один із навчальних закладів Сум, внаслідок якої шестеро людей отримали поранення.

Обстріл Сум: внаслідок атаки шестеро поранених, у місті знову пролунав вибух

Фото: внаслідок атаки на Суми шестеро поранених, у місті знову пролунав вибух (Facebook-сторінка Сумської обласної прокуратури)

Повторні вибухи

О 11:48 Telegram-канал "Суспільне Суми" повідомив про повторний вибух у місті. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про безпілотник над Сумами.

Обстріли України з боку Росії

З початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Під час атак ворог застосовує ракети різних типів, безпілотники, керовані авіаційні бомби й артилерію. До атак дронами росіяни вдаються щоночі, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 14 липня терористи застосували:

  • 4 зенітні керовані ракети С-300/400;
  • 136 дронів.

Під час відбиття атаки ППО знищила 61 дрон. Також 47 БпЛА були подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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