Росіяни втратили на війні з Україною понад 960 тисяч солдатів, - ЗСУ

За останню добу з 6 на 7 травня, армія РФ втратила на війні з Україною 1270 солдатів і 14 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно склали:

Атаки з повітря РФ

Вночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу.

На Київ цієї ночі агресор вчинив комбіновану атаку.

Спочатку столицю обстріляли балістичними ракетами, внаслідок чого в одному з районів виникла пожежа.

Згодом у Києві пролунали вибухи через атаку "Шахедів".

Через влучання дронів та падіння уламків по житловій забудівлі, у місті загинули двоє людей, постраждали восьмеро.

Після 06:00 у столиці повторно пролунали вибухи через нову атаку дронів-камікадзе.

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