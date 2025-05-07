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Росіяни втратили на війні з Україною понад 960 тисяч солдатів, - ЗСУ

Середа 07 травня 2025 07:37
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Росіяни втратили на війні з Україною понад 960 тисяч солдатів, - ЗСУ Фото: втрати солдатів агресора стрімко наближаються до мільйона (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 6 на 7 травня, армія РФ втратила на війні з Україною 1270 солдатів і 14 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 960 770 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 780 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 419 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 27 502 (+71) од.;
  • РСЗВ - 1378 од.;
  • засоби ППО - 1155 од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 266 (+124) од.;
  • крилатих ракет - 3197 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 47 484 (+131) од.;
  • спеціальної техніки - 3873 од.

Росіяни втратили на війні з Україною понад 960 тисяч солдатів, - ЗСУ

Атаки з повітря РФ

Вночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу.

На Київ цієї ночі агресор вчинив комбіновану атаку.

Спочатку столицю обстріляли балістичними ракетами, внаслідок чого в одному з районів виникла пожежа.

Згодом у Києві пролунали вибухи через атаку "Шахедів".

Через влучання дронів та падіння уламків по житловій забудівлі, у місті загинули двоє людей, постраждали восьмеро.

Після 06:00 у столиці повторно пролунали вибухи через нову атаку дронів-камікадзе.

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