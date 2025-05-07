Росіяни втратили на війні з Україною понад 960 тисяч солдатів, - ЗСУ
За останню добу з 6 на 7 травня, армія РФ втратила на війні з Україною 1270 солдатів і 14 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 960 770 (+1270) осіб ліквідовано;
- танків - 10 780 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 22 419 (+3) од.;
- артилерійських систем - 27 502 (+71) од.;
- РСЗВ - 1378 од.;
- засоби ППО - 1155 од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 266 (+124) од.;
- крилатих ракет - 3197 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 47 484 (+131) од.;
- спеціальної техніки - 3873 од.
Атаки з повітря РФ
Вночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу.
На Київ цієї ночі агресор вчинив комбіновану атаку.
Спочатку столицю обстріляли балістичними ракетами, внаслідок чого в одному з районів виникла пожежа.
Згодом у Києві пролунали вибухи через атаку "Шахедів".
Через влучання дронів та падіння уламків по житловій забудівлі, у місті загинули двоє людей, постраждали восьмеро.
Після 06:00 у столиці повторно пролунали вибухи через нову атаку дронів-камікадзе.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.