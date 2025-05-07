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Россияне потеряли на войне с Украиной более 960 тысяч солдат, - ВСУ

Среда 07 мая 2025 07:37
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Россияне потеряли на войне с Украиной более 960 тысяч солдат, - ВСУ Фото: потери солдат агрессора стремительно приближаются к миллиону (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 6 на 7 мая, армия РФ потеряла на фронте войны с Украиной 1270 солдат и 14 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 960 770 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 10 780 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 419 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 27 502 (+71) ед;
  • РСЗО - 1378 ед;
  • средства ПВО - 1155 ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 266 (+124) ед;
  • крылатых ракет - 3197 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 484 (+131) ед;
  • специальной техники - 3873 ед.

Россияне потеряли на войне с Украиной более 960 тысяч солдат, - ВСУ

Атаки с воздуха РФ

Ночью российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявили воздушную тревогу.

На Киев этой ночью агрессор совершил комбинированную атаку.

Сначала столицу обстреляли баллистическими ракетами, в результате чего в одном из районов возник пожар.

Впоследствии в Киеве прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов".

Из-за попадания дронов и падения обломков по жилой застройке, в городе погибли два человека, пострадали восемь.

После 06:00 в столице повторно прозвучали взрывы из-за атаки дронов-камикадзе.

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