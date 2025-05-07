У Києві на тлі атаки дронів лунають вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Зокрема, перші вибухи у столиці пролунали приблизно о 04:25. Перед цим військові інформували, що повз Бровари в напрямку Києва летять дрони, а за останньою інформацією, декілька з них вже над містом.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - підтвердили у КМВА о 04:31.

Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації писали нещодавно про роботу ППО в регіоні.