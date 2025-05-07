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У Києві пролунали вибухи на тлі атаки балістики

Середа 07 травня 2025 01:07
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У Києві пролунали вибухи на тлі атаки балістики Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 7 травня у Києві пролунали вибухи. Військові попереджали, що є загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося у повідомленні о 01:00.

У повітряних силах ЗСУ уточнювали, що загроза існує з північно-східного напрямку. Потім повідомили, що в напрямку Києва летить швидкісна ціль.

Звуки вибухів у Києві пролунали приблизно о 01:02. Через декілька хвилин мер столиці Віталій Кличко поінформував, що в столиці працює ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві пролунали вибухи на тлі атаки балістики

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