Росіяни втратили у війні з Україною понад 9 тисяч танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними ISW, в Курській області протистояння між РФ та ЗСУ погіршилося через погоду. Водночас, росіяни просуваються у Донецькій області та в районі Кремінної в Луганській області.

Цієї ночі агресор вкотре атакував Україну безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях країни оголошували тривогу і працювали сили ППО.

Днями нові далекобійні українські безпілотники уразили склад з іранськими ракетами на теренах Росії.

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