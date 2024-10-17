Бої в Курській області ускладнюються через погоду, ворог просунувся на Донбасі: карти ISW

У Курській області через погоду ускладнюється можливість ведення бойових дій як для українських війск, так і російських. Між тим фіксується просування військ РФ поблизу Кремінної, Сіверська та Торецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Повідомляється, що через погану погоду уповільнюється та стає складнішим просування маханізованої техніки війск РФ та ЗСУ на "українському плацдармі" в Курській області.

Український військовослужбовець, який діє в Курській області, повідомив, що росіяни атакують невеликими групами піхоти на бойових машинах-амфібіях, і що проблеми зі зв’язком між підрозділами ЗСУ, вірогідно через погані погодні умови, можуть сприяти контратакам РФ в регіоні.

За його словами, зараз співвідношення між українською та російською живою силою становить 1 до 5 військовослужбовців, і що ЗСУ продовжують атакувати, незважаючи на брак живої сили та проблеми з координацією.

Також військовослужбовець ЗСУ висловив скептицизм щодо того, що російські війська почнуть штурм Суджі найближчими тижнями чи місяцями, зазначивши, що погана погода ускладнює просування росіян ґрунтовими дорогами з використанням бойових машин-амфібій.

Російські джерела ISW також визнали, що дощові та брудні умови ускладнюють бойові дії для обох сторін у Курській області, та що війська РФ все більше покладаються на артилерійський вогонь.

Колишній російський інструктор "Шторм-Z" і "воєнкор" стверджував, що російські війська начебто спочатку успішно просунулися на північно-західному фланзі "українського плацдарму" в Курській області, але потім зупинилися і відтоді не досягли значних успіхів.

Війська РФ нещодавно просунулися на західному боці "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри від 16 жовтня показують, що путінські війська просунулися на схід від Любимівки та на заході н.п. Зелений Путь (обидва на південний схід від Коренево).

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, показують, що війська РФ просунулися в полях на північний захід від Кругленого (на південний схід від Коренево).

На геолокаційних кадрах від 15 жовтня видно, як війська РФ завдають ударів по позиціях ЗСУ у будівлі в Ольгівці (безпосередньо на схід від Коренево), що свідчить про те, що українські сили нещодавно відновили деякі позиції тут, йдеться у звіті.

Українські військовослужбовці, які воюють у Курській області, 16 жовтня повідомили, що наразі російські та українські сили ведуть бої за Ольговку та Новоіванівку, які частково знаходяться під українським контролем.

Повідомляється, що російські та українські сили продовжували бої біля Толстого Лугу, Любимівки, Зеленого Путі, Нижнього Клину, Малої Лохні та Новоіванівки, біля Ольговки, Руського Поріччя, Нижньої Парової, Нечаєва, Плехова, в районі Руської Конопельки і Фанасеєвки.

Російські та українські сили продовжували обмежені позиційні бойові дії в Глушковському районі 15 і 16 жовтня, але просування не було.

Пов'язаний із Кремлем "воєнкор" стверджував, що на північній околиці Нового Путі тривають бої, але підтверджень того, що російські війська захопили село - немає.

Інший відомий російський блогер заявив, що путінські війська захопили пункт пропуску "Костянтинівка" на міжнародному кордоні між Курською та Сумською областями.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Повідомляється, що українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області.

16 жовтня Головне управління військової розвідки Міноборони України повідомило, що підрозділи ГУР зачистили лісовий масив площею 400 гектарів на північ від Липців 15 жовтня, хоча в ISW ще не спостерігали візуальних доказів, які вказують на те, де знаходиться дана лісова зона.

У ГУР повідомили, що підрозділирозвідників в ході операції знищили три мотострілецьких батальйони РФ, а також загін "Шторм" і розвідувальну роту 7-го мотострілецького полку.

Війська РФ наступали поблизу Вовчанська та Стариці 15 і 16 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

16 жовтня в Харківському угрупованні військ ЗСУ показали кадри, на яких демонструється нещодавнє відбиття українськими силами російської механізованої атаки чисельністю у взвод у невизначеному районі Харківського напрямку, та повідомили про знищення 3 російських бронемашин.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти просунулися на північний захід від Сватового. Геолокаційні кадри від 12 жовтня показують, що війська РФ просунулися вздовж бурелому на схід від Кругляківки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися далі в межах східної та південно-східної околиці Колісниківки, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російський блогер розповідав, що війська РФ особливо зосереджують наступ на українські позиції біля Колісниківки.

15 і 16 жовтня російські загарбники наступали в районі Кучерівки та Петропавлівки та в районі Новоосинового, Глушківки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Колісниківки та Вишневого.

Війська РФ, скоріш за все, нещодавно окупували Невське та більшу частину Макіївки (обидва на північний захід від Кремінної).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що окупанти після того як захопили Невське також намагаються просуватися на захід через річку Жеребець у напрямку Новолюбівки та на південь у напрямку Новосадового.

За словами Машовця, росіяни захопили Макіївку, форсували річку Жеребець у цьому районі та закріпилися на плацдармі розміром з роту на правому березі річки Жеребець.

Аналітики ISW спостерігали підтвердження того, що війська РФ діють у західній частині Макіївки на західному березі річки Жеребець, але ще не отримали підтверджень, що вони діють у крайній південно-західній частині населеного пункту, що на західному березі річки Жеребець.

15 і 16 жовтня війьска РФ продовжували наступальні дії в районах Греківки, Макіївки та Невського, в районі Тернів, Торського та Зарічного.

15 жовтня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ начебто відбили українську диверсійно-розвідувальну групу поблизу Шипилівки (на південний схід від Кремінної).

Як розповів Машовець, війська РФ готуються посилити наступ у районі Кремінної, але зазначив, що російським силам у цьому районі, ймовірно, не вистачає резервів, необхідних для підтримки тривалих інтенсивних наступальних операцій.

Аналітики ISW зазначають, що наприкінці вересня російські окупанти активізували свої зусилля, щоб вийти до річки Оскіл уздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, хоча резерв у 7 тисяч осіб, ймовірно, обмежить дії росіян та термін, яки довго вони зможуть тримати цей посилений темп наступу в районі Кремінної.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, показують, що окупанти просунулися на північ від Верхньокам’янського.

15 жовтня речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що українські сили відбили російсько-механізовану атаку чисельністю приблизно у взвод на Сіверському напрямку.

16 жовтня війська РФ наступали у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські окупанти вели також наступальні операції в районі Калинівки, Ступочок і Предтечиного.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ успішно відбивають російські атаки на південний схід від Часового Яру, незважаючи на те, що війська РФ ймовірно тримають під вогневим контролем основні українські наземні лініі зв'язку біля міста.

Війська РФ просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри від 15 і 16 жовтня показують, що окупанти просунулися у східній частині Торецька та в західній частині Дружби.

Російські загарбникн наступали під Торецьком, біля Дачного та Щербинівки 15 і 16 жовтня.

15 жовтня Бобовнікова повідомила, що російська артилерія та авіація знищила всі будівлі, які ЗСУ могли використовувати як оборонні позиції в Торецьку.

Війська РФ 16 жовтня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але просування не мали.

16 жовтня у Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Красний Яр (на південний схід від Покровська), а російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на південний захід від Селидового.

Проте експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Кілька російських "воєнкорів" розповідали, що війська РФ намагаються оточити Селидове.

Український військовий, який діяв у цьому районі, заявив, що окупанти намагаються як обійти Селидове, так і просунутися до околиць населеного пункту.

Війська РФ продовжували атаки в районі Промінь та Миролюбівки, біля Новотроїцького, Красного Яру, Селидового, Крутого Яру, Цукуриного, Зоряного, Желане Друге, Ізмайлівки, Новодмитрівки, Гірника, Новоселидівки та Кремінної Балки 15 і 16 жовтня.

Один російський "воєнкор" розповідав, що останнім часом погіршення погодних умов на Покровському напрямку сповільнило темп бойових дій у цьому районі.

Російські окупанти 15 і 16 жовтня наступали в районі Георгіївки, але без просування.

Українська бригада, яка діяла на Курахівському напрямку, 15 жовтня опублікувала кадри, на яких ЗСУ відбивають механізовану атаку росіян принаймні у взвод у невизначеному районі на Курахівському напрямку.

Український військовий, який діяв у цьому районі, заявив, що ЗСУ відбили російський механізований штурм розміром у взвод і посилений російський механізований штурм вранці 16 жовтня на невизначених ділянках Курахового напрямку.

Війська РФ наступали також на південний захід від Донецька поблизу Вугледара 15 і 16 жовтня, але просування не мали.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на захід від Водяного і поблизу Золотої Ниви.

15 і 16 жовтня тривали бої біля Золотої Ниви та Богоявленки (на північний захід від Вугледара).

15 і 16 жовтня російські окупанти наступали в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Роздольного, та просування не мали.

"Південна вісь"

Війська РФ атакували в західній частині Запорізької області біля Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного) 15 і 16 жовтня, але просування тут не мали.

15 жовтня російський "воєнкор" заявив, що путінські війська почали просуватися до північного Кам’янського, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

"Воєнкор" стверджував, що перепади висот у межах Кам’янського та Дніпровського водосховища на схід від населеного пункту ускладнюють просування військ РФ у населеному пункті.

Російський блогер заявив, що дощова погода в Запорізькій області затопила окопи росіян та ускладнила використання колісної техніки для доставки боєприпасів і провіанту на передові позиції.

Війська РФ 15 і 16 жовтня атакували на лівобережжі Херсонської області, але не мали підтвердженого просування.

16 жовтня російський "воєнкори" заявив, що війська РФ начебто відбили український рейд на окуповану Росією Кінбурнську косу в ніч проти 16 жовтня. Проте експерти ISW не спостерігали доказів.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 16 жовтня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень.

Також у Силах оборони України зазначили, що російські загарбники активно тиснуть на Куп'янському, Лиманському і Курахівському напрямку в Донецькій області.

Додамо, вчора в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що бійці ГУП провели успішну операцію в районі Липців Харківської області. Вдалось знищити полк російських окупантів та зачистити 400 га лісу.