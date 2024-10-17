Россияне потеряли в войне с Украиной более 9 тысяч танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным ISW, в Курской области противостояние между РФ и ВСУ ухудшилось из-за погоды. В то же время, россияне продвигаются в Донецкой области и в районе Кременной в Луганской области.

Этой ночью агрессор в очередной раз атаковал Украину беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях страны объявляли тревогу и работали силы ПВО.

На днях новые дальнобойные украинские беспилотники поразили склад с иранскими ракетами на территории России.

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