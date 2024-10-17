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Россияне потеряли в войне с Украиной более 9 тысяч танков, - Генштаб

Фото: с начала полномасштабной войны, россияне потеряли на фронте рекордное количество танков и ББМ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 17 танков. А потери боевых бронированных машин с начала полномасштабной войны превысили 18 тысяч единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 674 270 (+1420) человек ликвидировано;
  • танков - 9014 (+17) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 002 (+33) ед;
  • артиллерийских систем - 19 510 (+51) ед;
  • РСЗО - 1232 (+1) ед;
  • средства ПВО - 978 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 104 (+54) ед;
  • крылатых ракет - 2620 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 815 (+83) ед;
  • специальной техники - 3446 (+5) ед.

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным ISW, в Курской области противостояние между РФ и ВСУ ухудшилось из-за погоды. В то же время, россияне продвигаются в Донецкой области и в районе Кременной в Луганской области.

Этой ночью агрессор в очередной раз атаковал Украину беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях страны объявляли тревогу и работали силы ПВО.

На днях новые дальнобойные украинские беспилотники поразили склад с иранскими ракетами на территории России.

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