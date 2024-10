Уразили склад з іранськими ракетами. CNN показало роботу українських дронів "Лютий"

В публікації американського ЗМІ вказується, що був отриманий ексклюзивний доступ до одного з українських підрозділів безпілотників далекого радіусу дії, що входить до складу ГУР Міноборони України.

Його учасники називають себе підрозділом БПЛА великої дальності. Та розповіли про використання дронів "Лютий" із довжиною близько 4 м і розмахом крил 7 м.

З журналістами спілкувалися командир з ГУР з позивним "Серж" та командир підрозділу "Вектор". Це відбувалося, коли підрозділ готувався до запуску понад 100 безпілотників у ніч проти 29 вересня у бік РФ.

За словами "Сержа", він особисто контролював понад 500 атак далекобійних безпілотників на територію Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Як розповіли українські розвідники, їх ціль був склад боєприпасів ворога, а саме вагони потяга, які стоять всередині депо, завантажені нещодавно доставленими іранськими ракетами.

Даний склад розташований на околиці села Котлубань у Волгоградській області Росії.

Супутниковий знімок складу боєприпасів у Котублані в РФ, зроблений 4 серпня 2024 року (фото: Maxar Technologies)

Запуск "Лютих" безпілотників по цілі

Воїни ГУР у розмові з представниками американських ЗМІ зазначили, що їм вдається знаходити "вікна" у російській ППО під час операцій із дронових атак.

Кожен безпілотник буде запрограмовано на понад 1000 різних маршрутних точок, щоб уникнути комплексних систем російської ППО.

Як розповів "Вектор", менші дрони мають вирішальне значення для успіху будь-якої місії. Мета - подолати протиповітряну оборону та відвернути російський вогонь від "Лютого", який часто несе корисне навантаження до 250 кілограмів.

Your browser does not support HTML5 video.

Особливості дронових атак

Для того, щоб "обдурити" російські радари, на крила кріплять смужки металевої фольги.

"Вектор" також розповів, що їхні цілі при дронових ударах - виключно військові об'єкти.

Одночасно з цим в інших регіонах України приблизно 80 інших співробітників ГУР готують до запуску 90 інших безпілотників, не всі з цих БПЛА - "Люті".

Близько 30% усіх безпілотників, які запускаються, будуть виконувати місії-приманки, розповів журналістам "Серж".

Your browser does not support HTML5 video.

Удар по складу в Котлубані та наслідки

Безпілотники були запрограмовані на політ на відстань від близько 725 м до 885 м, причому "Лютий" був головним - призначеним для удару по складу боєприпасів у Котлубані.

Your browser does not support HTML5 video.

Українські розвідники розповіли, що успіх місії відстежується трьома способами: за допомогою розвідки на землі, повідомлень у російських групах Telegram і, пізніше, аналізу за допомогою супутникових технологій. Лише після оцінки всіх трьох способів місія може вважатися успішною чи ні.

Вже після атаки початкові супутникові знімки складу боєприпасів у Котлубані показують випалені поля в результаті горіння трави. Спочатку здавалося, що свідчень сильних вибухів усередині начебто немає.

Кадри роботи

Однак ГУР поділилася з CNN відео з району депо. Й зазначається, що журналістам CNN вдалося самостійно переглянути та перевірити аспекти відео без розмиття для перевірки автентичності.

Джерело в оборонній розвідці повідомило CNN, що їхні дані дозволили переконатися, що вибухи всередині депо в районі Котлубані були потужними.

У прискореному відео від CNN були показані 11 вибухів, які відбуваються протягом 56 хвилин між 2:22 і 3:18 ночі - саме в той період, протягом якого українські безпілотники мали приземлитися по цілях.

Your browser does not support HTML5 video.

Американські журналісти також змогли незалежно перевірити через джерела, що відбувся прямий удар по об'єкту.

Пізніше супутникове зображення Maxar Technologies демонструвало менше різноманітного брухту на околицях, що може свідчити про те, що російські військові очистили це місце, але та сама будівля була сильно пошкоджена.

Українська сторона наголошує, що місія зі знищення поставлених Іраном ракет була успішною.