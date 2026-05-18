Мінус гелікоптер та 1200 окупантів: армія РФ зазнала великих втрат за добу

Втрати росіян

Нагадаємо, що станом на кінець січня Росія втратила у війні проти України 1,2 млн солдатів. ЗМІ зазначали, що ця кількість перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.

Також кілька місяців тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає на фронті 30-35 тисяч осіб щомісяця. За його словами, зараз співвідношення втрат українських і російських військ становить приблизно 1:8.

Варто також додати, що днями стало відомо, що Україна вперше за довгий час звільнила за місяць більше територій, ніж захопила Росія. Таким чином, наступ РФ вичерпується, а перевага в дронах дозволяє ЗСУ перехоплювати ініціативу.