Минус вертолет и 1200 окупантов: армия РФ понесла большие потери за сутки

Потери россиян

Напомним, что по состоянию на конец января Россия потеряла в войне против Украины 1,2 млн солдат. СМИ отмечали, что это количество превышает потери в любой войне после Второй мировой.

Также несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия теряет на фронте 30-35 тысяч человек ежемесячно. По его словам, сейчас соотношение потерь украинских и российских войск составляет примерно 1:8.

Стоит также добавить, что на днях стало известно, что Украина впервые за долгое время освободила за месяц больше территорий, чем захватила Россия. Таким образом, наступление РФ исчерпывается, а преимущество в дронах позволяет ВСУ перехватывать инициативу.