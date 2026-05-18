Минус вертолет и 1200 окупантов: армия РФ понесла большие потери за сутки

08:05 18.05.2026 Пн
2 мин
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали, в частности, более 1600 БпЛА
aimg Эдуард Ткач
Фото: российский вертолет (Getty Images)

За минувшие сутки, с 17 на 18 августа, россияне потеряли на фронте еще 1220 солдат. Также Силы обороны уничтожили вертолет, более тысячи дронов и более двухсот единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Сырский назвал причину, почему потери РФ пошли вверх

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 350 010 (+1220) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 939 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 24 583 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 42 262 (+47) ед;
  • РСЗО - 1792 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1386 (+2) ед;
  • самолетов - 436 ед;
  • вертолетов - 353 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 297 057 (+1603) ед;
  • крылатых ракет - 4268 ед;
  • кораблей/катеров - 33 ед;
  • подводных лодок - 2 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 97 338 (+220) ед;
  • специальной техники - 3200 (+4) ед.

Потери россиян

Напомним, что по состоянию на конец января Россия потеряла в войне против Украины 1,2 млн солдат. СМИ отмечали, что это количество превышает потери в любой войне после Второй мировой.

Также несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия теряет на фронте 30-35 тысяч человек ежемесячно. По его словам, сейчас соотношение потерь украинских и российских войск составляет примерно 1:8.

Стоит также добавить, что на днях стало известно, что Украина впервые за долгое время освободила за месяц больше территорий, чем захватила Россия. Таким образом, наступление РФ исчерпывается, а преимущество в дронах позволяет ВСУ перехватывать инициативу.

