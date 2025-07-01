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Британська розвідка оновила втрати РФ: скільки літаків знищено у війні проти України

Вівторок 01 липня 2025 17:00
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Британська розвідка оновила втрати РФ: скільки літаків знищено у війні проти України Ілюстративне фото: британська розвідка оновила втрати авіації РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація внаслідок війни в Україні втратила щонайменше 135 військових літаків, зокрема понад 30 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Великої Британії.

За даними оновленого зведення британської розвідки станом на 1 липня, під час атаки українських безпілотників 27 червня російська авіація зазнала нових втрат. Удар було завдано по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області. За попередніми оцінками, там майже напевно знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки, ймовірно, пошкоджені або виведені з ладу - інформація уточнюється.

Зазначається, що "Маринівка" знаходиться на відстані приблизно 270 км від українського кордону і за 440 км від лінії фронту. Росія використовує цей аеродром як резервний майданчик для базування літаків, які переміщують з під загрозою обстрілів баз - наприклад, із Морозовська після удару дронів у серпні 2024 року. Однак, попри розосередження, російська авіація залишається вразливою до атак.

Протягом того ж вікенду українські дрони атакували вертолітну інфраструктуру на аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму, а також знищили склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Британська розвідка зазначає, що винищувачі-бомбардувальники Су-34 (FULLBACK) активно залучаються Росією для щоденних авіаударів по українських позиціях із використанням планерних бомб.

Операція "Павутина": СБУ завдала удару по авіації РФ

1 червня Служба безпеки України розпочала масштабну операцію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російської авіації.

Пізніше голова СБУ Василь Малюк повідомив, що внаслідок цих ударів було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ. Потім українська сторона оголосила про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.

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