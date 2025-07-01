Британська розвідка оновила втрати РФ: скільки літаків знищено у війні проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Великої Британії.

За даними оновленого зведення британської розвідки станом на 1 липня, під час атаки українських безпілотників 27 червня російська авіація зазнала нових втрат. Удар було завдано по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області. За попередніми оцінками, там майже напевно знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки, ймовірно, пошкоджені або виведені з ладу - інформація уточнюється.

Зазначається, що "Маринівка" знаходиться на відстані приблизно 270 км від українського кордону і за 440 км від лінії фронту. Росія використовує цей аеродром як резервний майданчик для базування літаків, які переміщують з під загрозою обстрілів баз - наприклад, із Морозовська після удару дронів у серпні 2024 року. Однак, попри розосередження, російська авіація залишається вразливою до атак.

Протягом того ж вікенду українські дрони атакували вертолітну інфраструктуру на аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму, а також знищили склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Британська розвідка зазначає, що винищувачі-бомбардувальники Су-34 (FULLBACK) активно залучаються Росією для щоденних авіаударів по українських позиціях із використанням планерних бомб.