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Росіяни втратили за добу понад 1500 солдатів та дві системи ППО, - Генштаб

Четвер 21 листопада 2024 07:35
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Росіяни втратили за добу понад 1500 солдатів та дві системи ППО, - Генштаб Фото: за весь час повномасштабної війни, РФ втратила понад 1000 РСЗВ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 20 на 21 листопада, армія РФ втратила на фронті 1510 солдатів, 8 танків і 24 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 727 250 (+1510) осіб ліквідовано;
  • танків - 9398 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 143 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 20 731 (+50) од.;
  • РСЗВ - 1253 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1003 (+2) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 259 (+57) од.;
  • крилатих ракет - 2756 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 29 745 (+97) од.;
  • спеціальної техніки - 3674 од.

Росіяни втратили за добу понад 1500 солдатів та дві системи ППО, - Генштаб

Ситуація на фронті та ракетна атака

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на шести напрямках, але Сили оборони повернули контроль над позиціями біля Покровська.

Вранці у Росії злетів у повітря винищувач МіГ-31, в Україні оголосили повітряну тривогу.

Згодом у Дніпрі прогриміли вибухи.

Близько 6:00 стратегічна авіація РФ запустила ракети в напрямку України.

Про наслідки масштабного обстрілу, - читайте у нашому збірному матеріалі.

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