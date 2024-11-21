Росіяни втратили за добу понад 1500 солдатів та дві системи ППО, - Генштаб

За добу з 20 на 21 листопада, армія РФ втратила на фронті 1510 солдатів, 8 танків і 24 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та ракетна атака

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на шести напрямках, але Сили оборони повернули контроль над позиціями біля Покровська.

Вранці у Росії злетів у повітря винищувач МіГ-31, в Україні оголосили повітряну тривогу.

Згодом у Дніпрі прогриміли вибухи.

Близько 6:00 стратегічна авіація РФ запустила ракети в напрямку України.

Про наслідки масштабного обстрілу, - читайте у нашому збірному матеріалі.

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