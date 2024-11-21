Росіяни втратили за добу понад 1500 солдатів та дві системи ППО, - Генштаб
За добу з 20 на 21 листопада, армія РФ втратила на фронті 1510 солдатів, 8 танків і 24 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 727 250 (+1510) осіб ліквідовано;
- танків - 9398 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 19 143 (+24) од.;
- артилерійських систем - 20 731 (+50) од.;
- РСЗВ - 1253 (+1) од.;
- засоби ППО - 1003 (+2) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 259 (+57) од.;
- крилатих ракет - 2756 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 29 745 (+97) од.;
- спеціальної техніки - 3674 од.
Ситуація на фронті та ракетна атака
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх на шести напрямках, але Сили оборони повернули контроль над позиціями біля Покровська.
Вранці у Росії злетів у повітря винищувач МіГ-31, в Україні оголосили повітряну тривогу.
Згодом у Дніпрі прогриміли вибухи.
Близько 6:00 стратегічна авіація РФ запустила ракети в напрямку України.
Про наслідки масштабного обстрілу, - читайте у нашому збірному матеріалі.
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