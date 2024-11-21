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Россияне потеряли за сутки более 1500 солдат и две системы ПВО, - Генштаб

Четверг 21 ноября 2024 07:35
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Россияне потеряли за сутки более 1500 солдат и две системы ПВО, - Генштаб Фото: за все время полномасштабной войны, РФ потеряла более 1000 РСЗО (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 20 на 21 ноября, армия РФ потеряла на фронте 1510 солдат, 8 танков и 24 боевых бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 727 250 (+1510) человек ликвидировано;
  • танков - 9398 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 143 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 20 731 (+50) ед;
  • РСЗО - 1253 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1003 (+2) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 259 (+57) ед;
  • крылатых ракет - 2756 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 745 (+97) ед;
  • специальной техники - 3674 ед.

Россияне потеряли за сутки более 1500 солдат и две системы ПВО, - Генштаб

Ситуация на фронте и ракетная атака

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех на шести направлениях, но Силы обороны вернули контроль над позициями у Покровска.

Утром в России взлетел в воздух истребитель МиГ-31, в Украине объявили воздушную тревогу.

Позже в Днепре прогремели взрывы.

Около 6:00 стратегическая авиация РФ запустила ракеты в направлении Украины.

О последствиях масштабног обстрела, - читайте в нашем сборном материале.

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