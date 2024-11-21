Россияне потеряли за сутки более 1500 солдат и две системы ПВО, - Генштаб
За сутки с 20 на 21 ноября, армия РФ потеряла на фронте 1510 солдат, 8 танков и 24 боевых бронированные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 727 250 (+1510) человек ликвидировано;
- танков - 9398 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 19 143 (+24) ед;
- артиллерийских систем - 20 731 (+50) ед;
- РСЗО - 1253 (+1) ед;
- средства ПВО - 1003 (+2) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 259 (+57) ед;
- крылатых ракет - 2756 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 745 (+97) ед;
- специальной техники - 3674 ед.
Ситуация на фронте и ракетная атака
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех на шести направлениях, но Силы обороны вернули контроль над позициями у Покровска.
Утром в России взлетел в воздух истребитель МиГ-31, в Украине объявили воздушную тревогу.
Позже в Днепре прогремели взрывы.
Около 6:00 стратегическая авиация РФ запустила ракеты в направлении Украины.
О последствиях масштабног обстрела, - читайте в нашем сборном материале.
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