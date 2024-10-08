Росіяни втратили за добу понад 1300 загарбників і близько 50 артсистем, - ЗСУ
Фото: росіяни втратили за добу рекордну кількість ББМ і артсистем (Getty Images)
За останню добу з 7 на 8 жовтня, росіяни втратили на фронті 1340 солдатів, систему ППО і 43 безпілотних літальних апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 662 970 (+1340) осіб ліквідовано;
- танків - 8940 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 17 740 (+30) од.;
- артилерійських систем - 19 203 (+47) од.;
- РСЗВ - 1223 од.;
- засоби ППО - 973 (+1) од.;
- літаків - 368 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 686 (+43) од.;
- крилатих ракет - 2618 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26 185 (+83) од.;
- спеціальної техніки - 3373 (+9) од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними ISW, ЗСУ мали успіх у Курській області, однак російські загарбники просунулися у трьох областях на сході та півдні України.
Вночі російські терористи вкотре атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". В Одесі та Одеській області лунали вибухи через роботу ППО.
Також близько півночі агресор обстріляв керованими авіабомбами Суми.
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