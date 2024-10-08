Россияне потеряли за сутки более 1300 захватчиков и около 50 артсистем, - ВСУ
Фото: россияне потеряли за сутки рекордное число ББМ и артсистем (Getty Images)
За последние сутки с 7 на 8 октября, россияне потеряли на фронте 1340 солдат, систему ПВО и 43 беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 662 970 (+1340) человек ликвидировано;
- танков - 8940 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 17 740 (+30) ед;
- артиллерийских систем - 19 203 (+47) ед;
- РСЗО - 1223 ед;
- средства ПВО - 973 (+1) ед;
- самолетов - 368 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 686 (+43) ед;
- крылатых ракет - 2618 (+3) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 185 (+83) ед;
- специальной техники - 3373 (+9) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
По данным ISW, ВСУ имели успех в Курской области, однако российские захватчики продвинулись в трех областях на востоке и юге Украины.
Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". В Одессе и Одесской области были слышны взрывы из-за работы ПВО.
Также около полуночи агрессор обстрелял управляемыми авиабомбами Сумы.
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