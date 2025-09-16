UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни втратили за добу 910 солдатів і понад 100 одиниць техніки, - Генштаб

Фото: армія РФ втратила бвгато військової техніки за добу (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 15 на 16 вересня, російські загарбники втратили на фронті 910 солдатів і 105 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 096 430 (+910) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 184 од.;
  • бойових броньованих машин - 23 274 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 32 810 (+26) од.;
  • РСЗВ - 1490 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1217 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 59 719 (+310) од.;
  • крилатих ракет - 3718 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 61 770 (+72) од.;
  • спеціальної техніки - 3965 (+1) од.

Масштабний обстріл РФ 16 вересня

Цієї ночі російська армія обстріляла Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Сили ППО працювали у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.

У Запоріжжі через обстріл РФ виникли пожежі, пошкоджені будинки, є загиблий і поранені.

А в Київській області ворог повторно обстріляв українських рятувальників, які ліквідовували наслідки першого прильоту.

