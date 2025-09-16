Росіяни втратили за добу 910 солдатів і понад 100 одиниць техніки, - Генштаб

За останню добу з 15 на 16 вересня, російські загарбники втратили на фронті 910 солдатів і 105 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 16 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
Цієї ночі російська армія обстріляла Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Сили ППО працювали у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.
У Запоріжжі через обстріл РФ виникли пожежі, пошкоджені будинки, є загиблий і поранені.
А в Київській області ворог повторно обстріляв українських рятувальників, які ліквідовували наслідки першого прильоту.