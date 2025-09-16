Россияне потеряли за сутки 910 солдат и свыше 100 единиц техники, - Генштаб

За минувшие сутки с 15 на 16 сентября, российские захватчики потеряли на фронте 910 солдат и 105 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 16 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
Этой ночью российская армия обстреляла Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Силы ПВО работали в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях.
В Запорожье из-за обстрела РФ возникли пожары, повреждены дома, есть погибший и раненые.
А в Киевской области враг повторно обстрелял украинских спасателей, которые ликвидировали последствия первого прилета.