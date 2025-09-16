Россияне потеряли за сутки 910 солдат и свыше 100 единиц техники, - Генштаб

Масштабный обстрел РФ 16 сентября

Этой ночью российская армия обстреляла Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Силы ПВО работали в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях.

В Запорожье из-за обстрела РФ возникли пожары, повреждены дома, есть погибший и раненые.

А в Киевской области враг повторно обстрелял украинских спасателей, которые ликвидировали последствия первого прилета.