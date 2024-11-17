Росіяни втратили за добу 1640 солдатів і 12 танків, - Генштаб
За добу з 16 на 17 листопада, армія РФ втратила на фронті війни з Україною 1640 солдатів, 36 артилерійських систем і 60 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 720 880 (+1640) осіб ліквідовано;
- танків - 9350 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 19 021 (+27) од.;
- артилерійських систем - 20 556 (+36) од.;
- РСЗВ - 1252 од.;
- засоби ППО - 999 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 974 (+60) од.;
- крилатих ракет - 2641 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 29 321 (+85) од.;
- спеціальної техніки - 3653 (+2) од.
Ситуація на фронті та масований обстріл
За даними Інституту вивчення війни (ISW), ознак підготовки наступу російських загарбників на Запоріжжя не виявлено. Натомість ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на шести напрямках.
Вранці росіяни запустили по Україні велику кількість ракет різноманітної номенклатури. В багатьох областях і населених пунктах лунають вибухи.
У Києві зафіксовано пожежу на даху житлового будинку, є постраждалі.
Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії.
Через обстріл, у багатьох областях введені екстрені відключення електроенергії.
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