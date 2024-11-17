Росіяни втратили за добу 1640 солдатів і 12 танків, - Генштаб

За добу з 16 на 17 листопада, армія РФ втратила на фронті війни з Україною 1640 солдатів, 36 артилерійських систем і 60 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та масований обстріл

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ознак підготовки наступу російських загарбників на Запоріжжя не виявлено. Натомість ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на шести напрямках.

Вранці росіяни запустили по Україні велику кількість ракет різноманітної номенклатури. В багатьох областях і населених пунктах лунають вибухи.

У Києві зафіксовано пожежу на даху житлового будинку, є постраждалі.

Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії.

Через обстріл, у багатьох областях введені екстрені відключення електроенергії.

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