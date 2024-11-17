ua en ru
Нд, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, - Міненерго

Неділя 17 листопада 2024 07:50
UA EN RU
РФ атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, - Міненерго Фото: агресор знову руйнує енергосистему України (dtek.com)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

За його словами, ворог б'є ракетами об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

"Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Світло переможе!", - зазначив Галущенко.

Масштабний ракетний обстріл

Вранці у неділю, 17 листопада, росіяни масовано обстріляли Україну спочатку дронами-камікадзе, а опісля - ракетами різноманітних типів. У багатьох областях і містах лунали вибухи.

По країні запроваджуються екстрені відключення електроенергії для збереження системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
По Україні запроваджують екстрені відключення світла
По Україні запроваджують екстрені відключення світла
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу