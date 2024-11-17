По Україні запроваджують екстрені відключення світла
Через масовану ракетну атаку Росії, в окремих областях і населених пунктах України запроваджені екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалені для збереження енергосистеми України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Yasno, міських голів та очільників міських та обласних військових адміністрацій.
Так, станом на 8:50 за розпорядженням НЕК "Укренерго", екстрені відключення застосовані: у місті Київ та Київській області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській областях.
Оператор мережі повідомив, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.
Ситуація в Одесі
Крім того, графіки аварійних відключень запровадили в Одесі.
Через відсутність електроенергії, на деяких об'єктах водоканалу спостерігаються тимчасові перебої у водопостачанні споживачів у різних районах міста.
Частина світлофорів працює від джерел безперебійного живлення, однак деякі залишилися без електроенергії та тимчасово не функціонують.
Ракетний обстріл України
Вранці 17 листопада російський агресор вчинив масштабну ракетну атаку на Україну.
У Києві через падіння уламків ракети виникла пожежа на даху п'ятиповерхового будинку.
Терористи ціляться в об'єкти енергетичної системи.
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