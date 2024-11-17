Россияне потеряли за сутки 1640 солдат и 12 танков, - Генштаб
За сутки с 16 на 17 ноября, армия РФ потеряла на фронте войны с Украиной 1640 солдат, 36 артиллерийских систем и 60 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 720 880 (+1640) человек ликвидировано;
- танков - 9350 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 19 021 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 20 556 (+36) ед;
- РСЗО - 1252 ед;
- средства ПВО - 999 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 974 (+60) ед;
- крылатых ракет - 2641 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 321 (+85) ед;
- специальной техники - 3653 (+2) ед.
Ситуация на фронте и массированный обстрел
По данным Института изучения войны (ISW), признаков подготовки наступления российских захватчиков на Запорожье не обнаружено. Зато враг пытается прорвать оборону ВСУ на шести направлениях.
Утром россияне запустили по Украине большое количество ракет различной номенклатуры. Во многих областях и населенных пунктах раздаются взрывы.
В Киеве зафиксирован пожар на крыше жилого дома, есть пострадавшие.
Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии.
Из-за обстрелов, во многих областях введены экстренные отключения электроэнергии.
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