Ворог тисне на 6 напрямках, ознак підготовки до наступу на Запоріжжі немає: карти ISW

Російські окупанти просунулися поблизу Сватового, Кремінної, Часового Яру, Торецька, Покровська та Курахового. Експерти не фіксують підтверджень нібито підготовки загарбників до наступу в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 17 листопада звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ продовжували штурмувати головний "український плацдарм" в Курській області 15 і 16 листопада, але просування не мали.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто відкидають ЗСУ з позицій поблизу Малої Локні (на північ від Суджі) та Мартинівки (на північний схід від Суджі).

Російські блогери також розповідали, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували на південний схід від Кореневого в районі Дар'їне та Новоіванівки та на схід від Кореневого в районі Ольгівки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що українські бійці пошкодили та знищили 17 одиниць бронетехніки та танків РФ під час нещодавнього російського механізованого штурму в невизначеному районі Курської області.

У звіті вказується, що Павлюк, ймовірно, має на увазі російський багатохвильовий батальйонний механізований штурм 12 листопада поблизу с. Новоіванівка.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

На геолокаційних кадрах від 16 листопада видно, як оператори українських безпілотників знищують прапори, які російські окупанти розмістили на мосту через річку Судість, що з'єднує Грем'яч і Колос на півночі Чернігівської області (обидва приблизно за 1,5 км на південь від міжнародного кордону).

Це свідчить про те, що росіяни, ймовірно, не мають стійких позицій біля мосту, зазначається у звіті ISW.

"Ймовірно, російська диверсійно-розвідувальна група здійснила обмежене вторгнення через міжнародний кордон до Чернігівської області 15 листопада, але наразі немає жодних ознак того, що російські війська встановили тривалу присутність у цьому районі", - розповіли експерти Інститут вивчення війни.

Війська РФ продовжували наступальні дії на півночі Харківської області 15 і 16 листопада, але - без просування.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська захопили весь Сотницький Козачок 16 листопада після того, як російські групи ДРГ тимчасово просунулися в населений пункт у липні 2024 року. Проте ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники вели наступальні операції в районі Вовчанська, Високої Яруги та Стрілеча.

Російський блогер стверджував, що війська РФ проводять підготовчі артилерійські удари по українських позиціях на захід від н.п. Стрілеча перед тим, як посилити наступ у цьому районі.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти незначно просунулися на захід від Сватового та Кремінної. Геолокаційні кадри від 15 і 16 листопада показують, що загарбники просунулися в південній частині Вишневого та центральній частині Тернів.

В українській військовій частині, яка воювала на Куп'янському напрямку, заявили, що ЗСУ взяли в полон кількох солдатів РФ, які діяли в Куп’янську, а українське ЗМІ повідомило, що Сили оборони відтіснили росіян з позицій у місті.

Російські блогери стверджували, що війська РФ продовжували просуватися в районі Куп'янська, в тому числі в районі цукрового заводу в східній частині міста, та в напрямку Голубівки і Куп'янська-Вузлового.

Один російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися в промисловий центр Куп'янська, і що в центрі населеного пункту тривають бої, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували наступати біля Піщаного, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Берестового, Копанки, Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Тернів і Торського 15 і 16 листопада.

Операція РФ №2 - Донецька область

15 і 16 листопада російські окупанти вели наступальні операції в районі Верхньокам'янського (на схід від Сіверська) і Виїмка (на південний схід від Сіверська), але не просунулися.

Російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри від 15 листопада показують, що війська РФ просунулися до вулиці Дубровського уздовж вузького виступу в центрі Часового Яру.

16 листопада путінські війська вели наступальні операції на південь від Часового Яру в районі Білої Гори.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 листопада, вказують на те, що окупанти просунулися вздовж вулиці Набережної та до вулиці Променевої в південній частині міста.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська також просунулися до вулиці Гаврилова на північному сході міста Торецьк та захопили н.п. Кримське, але в ISW не знайшли підтвердження.

15 і 16 листопада війська РФ вели наступальні операції в районі Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 16 листопада показують російський прапор, що майорить у західній частині Григорівки, що може свідчити про те, що загарбники нещодавно захопили село.

У Міноборони РФ заявили про захоплення Григорівки.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися поблизу Новоолексіївки, Пустинки та Юрівки (усі на захід від Селидового), але в ISW не знайшли підтвердження.

15 і 16 листопада війська РФ вели наступальні дії в районі н.п. Промінь, Миролюбівка, Крутий Яр, Лисівка, Петрівка, Новоолексіївка та Пустинка.

Російські загарбники нещодавно просунулися в напрямку Курахового. Опубліковані 16 листопада геолокаційні кадри вказують на те, що війська РФ нещодавно захопили Вознесенку та взяли під контроль поля на північний схід від населеного пункту..

Російські джерела стверджували, що путінські війська також просунулися на південь від Новоселидівки, у напрямку н.п. Берестки і до центру Курахового, проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Пов'язаний з Кремлем "воєнкор" 15 листопада заявив, що інформація про захоплення військами РФ Новоселидівки - не підтверджена.

Російський блогер заявив, що путінські війська накопичують особовий склад для штурму н.п. Берестки.

Російські окупанти вели наступальні дії в районі Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, біля Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, біля самого Курахового, поблизу Максимільянівки та біля Дальнього 15 і 16 листопада.

Повідомляється, що війська РФ перекидають техніку з тилових районів Запорізького напрямку на Курахове.

16 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни все активніше транспортують техніку, зокрема танки, БМП, БТРи та вантажівки з боєприпасами, з Бердянського чи Пологівського напрямків через окупований Маріуполь у бік Волновахи для наступальних дій на Курахівському напрямку.

Андрющенко зазначив, що війська РФ не здійснювали транспортної діяльності такого рівня в Маріуполі принаймні півтора року, і що більшість російської техніки, яка рухалася до Маріуполя або Гранітного, прибула з Росії, а не з окупованої частини Запорізької області.

Російські та українські джерела нещодавно повідомляли про можливе посилення наступальних операцій РФ на Запорізькому напрямку, але в ISW не знайшли підтвердження того, що росіяни передислокували сили на Запорізький напрямок з інших ділянок лінії фронту, а також інших ознак, які б свідчили про неминучий російські наступальні операції в Запорізькій області.

Повідомляється, що 16 листопада війська РФ просунулися у Вугледарському напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися на північ від Антонівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російське джерело стверджувало, що російські позиції вздовж траси O0510 (Шахтарське - Курахове) розташовані менше ніж за 1 км від траси C051104 (Костянтинівка - Зеленівка) на захід від Успенівки (на північ від Вугледара), але наразі експерти ISW оцінюють, що війська РФ поблизу траси O0510 працюють приблизно за 7,5 км від шосе C051104.

15 і 16 листопада війська РФ вели наступальні дії в районі Катеринівки, Антонівки, Іллінки та Романівки, а також у районі Сухих Ял і Трудового.

Російський блогер заявив, що Сили оборони України контратакують біля Трудового.

Війська РФ 16 листопада продовжили наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін лінії фронту не було.

В Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Макарівка (на південь від Великої Новосілки), а російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися до Новодарівки, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російське джерело стверджувало, що російські підрозділи утримують позиції в більшій частині Макарівки, але військам РФ все ще потрібно зачистити північну частину населеного пункту.

15 і 16 листопада війська РФ вели наступальні дії на південний захід від Великої Новосілки в районі Новодарівки та Рівнополя.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували у невстановлених районах на Времівському напрямку.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Времівському напрямку, 15 листопада повідомив, що окупанти намагаються захопити весь південь Донецької області та просуватися на північ.

"Південна вісь"

15 і 16 листопада війська РФ продовжували наступати у західній частині Запорізької області в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботиного), але підтверджених змін на лінії фронту не було.

15 і 16 листопада російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися приблизно на пів кілометра від Роботиного в напрямку Новоданилівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

На Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонської області 16 листопада тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінювалася.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 16 листопада інформували, що з початку доби на фронті відбулося 132 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони звернули увагу, що російські загарбники зосереджують свої основні наступальні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках, й там ситуація залишається напруженою.