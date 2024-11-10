Росіяни втратили за добу 1350 солдат і рекордну кількість автотехніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли

За даними американського Інституту вивчення війни, Сили оборони відновили позиції в Донецькій області, однак росіяни просунулися в кількох районах на сході.

Цієї ночі росіяни вкотре масштабно атакували Україну дронами типу "Шахед".

У Києві вночі двічі оголошували повітряну тривогу, сумарно вона тривала близько 5 годин.

Загарбники змінюють тактику обстрілів столиці ударними безпілотниками.

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