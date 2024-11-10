ЗСУ відновили позиції під Сіверськом і Покровськом, ворог просунувся у 3 районах: карти ISW

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Кремінної, Курахового, та на Покровському напрямку.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 10 листопада звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

У Курській області на головному "українському плацдармі" 9 листопада тривали бої, але не було підтвердженого просування в цьому районі у жодної зі сторон.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в районі Старої Сорочини та нібито відбили Погребки та Орловку під час посиленого механізованого штурму розміром у взвод, але в ISW не знайшли підтвердження.

Пов'язаний з Кремлем російський блогер заявив, що ЗСУ використовують "невідомі танки" під час штурму російських позицій у Курській області.

Бої тривали в районах Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Леонідово, Новоіванівки, Зеленого Шляху, біля Нової Сорочини і Старої Сорочини, коло Мартинівки та біля Плехова.

Російські джерела стверджували, що 9 листопада путінські війська нібито відбили українську атаку поблизу Нового Путі у Глушківському районі.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Липців та Вовчанська Харківської області 8 і 9 листопада, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи за підтримки авіації та артилерії атакують Вовчанськ.

Крім того, Романов і речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, зазначили, що ворог не використовує бронетехніку під час штурмів на цьому напрямку.

За словами Романова, нещодавне погіршення погодних умов на цьому напрямку значно вплинула на операції російських і українських безпілотників і артилерії.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на північний захід від Кремінної - в межах північно-східної частини Тернів.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська також просунулися на південний захід від Стельмахівки та далі в межах північної частини Тернів, але в ISW не знайшли підтвердження.

Нагороджений Кремлем блогер відкинув заяви, зокрема Міноборони РФ, про те, що війська РФ захопили Терни. За його словами, кадри, на яких видно російський прапор у цьому населеному пункті, були зроблені безпілотником, і немає жодних доказів на підтвердження, що РФ начебто захопила селище.

"Воєнкор" також стверджував, що ЗСУ утримують позиції східніше в районі Серебрянського лісу, ніж раніше оцінювали російські джерела.

Війська РФ продовжували атаки в районі Кучерівки, біля Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозового, Берестового, Греківки, Невського, Тернів, поблизу Торського та біля Григорівки 8 і 9 листопада.

Командир української бригади, яка діяла на Куп'янському напрямку, заявив, що окупанти ведуть наступальні дії "непропорційними силами і засобами" та зазнають значних втрат в особовому складі та техніці, коли намагаються відкинути ЗСУ зі східного берега річки Оскіл.

Операція РФ №3 - Донецька область

Сили оборони України нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку. Опубліковані 8 листопада геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в північній частині Білогорівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на 1,5 км від Івано-Дарівки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

8 і 9 листопада російські окупанти наступали в районі Верхньокам'янського та Білогорівки.

9 листопада війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

8 і 9 листопада російські загарбники вели наступальні дії біля Бондарного та Білої Гори.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ незначно просунулися поблизу Григорівки (на північ від Часового Яру), але в ISW не знайшли підтвердження.

9 листопада війська РФ продовжили наступ у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

8 і 9 листопада окупанти наступали в районі самого Торецька, в районі Диліївки, Дружби, Щербинівки, Петрівки та Нелипівки.

Українські захисники та російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня та 9 листопада, показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції на північ від Новогродівки.

Російський блогер 8 листопада заявив, що ЗСУ регулярно контратакують поблизу Новогродівки і нещодавно відбили опорний пункт на північ від населеного пункту.

Додаткові геолокаційні кадри від 9 листопада показують, що війська РФ просунулися вздовж траси Е-50 (Донецьк - Покровськ) на північ від Селидового.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська також просунулися на глибину до 1,28 км вздовж залізниці на південь від Григорівки та до східної частини Петрівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

8 і 9 листопада російські загарбники наступали в районах н.п. Промінь, Миролюбівка, Новоторецьке, в районі Лисівки, Крутого Яру, Селидового, Вишневого, Петрівки і Чумацького.

Російські окупанти нещодавно просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри від 9 листопада показують, що війська РФ просунулися до центру Сонцівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська також просунулися до 1,3 км на південь від Новодмитрівки, у північно-західній частині Сонцівки, до східної околиці Зорі, біля Вознесенки, на південний захід від Максимільянівки, на північний захід від Костянтинівки.

Один блогер заявив, що війська РФ нібито захопили Вознесенку, однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

9 листопада російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ спочатку просунулися до річки Солона в Сонцівці 7 листопада, але згодом ЗСУ відтіснили росіян до околиць населеного пункту, і з того часу використовували танк, щоб запобігти подальшому просуванню військ РФ у населений пункт.

Російські окупанти вели наступальні дії в районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Берестків, Вознесенки, Максимільянівки та біля Дальнього 8 і 9 листопада.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські темпи просування до Курахового є повільними, тому що війська РФ можуть безпечно атакувати українські укріплення в цьому районі лише після російських авіа- та артилерійських ударів.

Повідомляється, що 9 листопада російські окупанти просунулися у Вугледарському напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в районі до 4,3 км завширшки та 1,8 км завглибшки на схід від Максимівки, та до 3,6 км завширшки та 1,6 км завглибшки на схід від Богоявленки. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

8 і 9 листопада війська РФ наступали в районі Єлизаветівки, Катеринівки, Антонівки, Максимівки, Богоявленки, Шахтарського, Ясної Поляни, Трудового та в напрямку Костянтинопільського та Сухих Ял.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 9 листопада.

"Південна вісь"

8 і 9 листопада на заході Запорізької області в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

9 листопада російські блогери продовжували стверджувати, що путінські війська просунулися на північний захід від Роботиного, в тому числі поблизу Нестерянки.

Речник Південного угруповання військ ЗСУ Владислав Волошин заявив, що приблизно з 1 листопада російські окупанти збільшили кількість ударів плануючими бомбами та некерованими реактивними снарядами на Оріхівському напрямку, та завдали ударів по Малій Токмачці понад 100 боєприпасами.

8 і 9 листопада на лівобережжі Херсонської області тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінювалася.

Представник окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що 8 листопада ЗСУ начебто випустили 20 ракет по окупованому Раденську.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 9 листопада розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнень.

В Силах оборони зазначили, що українські захисники спрямовують зусилля на виснаження бойового потенціалу російських окупантів.