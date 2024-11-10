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Россияне потеряли за сутки 1350 солдат и рекордное число автотехники, - Генштаб

Фото: россияне потеряли за сутки рекордное число автомобильной техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 9 на 10 ноября, российская армия потеряла на фронте 1350 солдат, 11 танков и 44 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 708 890 (+1350) человек ликвидировано;
  • танков - 9249 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 726 (+29) ед;
  • артиллерийских систем - 20 280 (+31) ед;
  • РСЗО - 1245 ед;
  • средства ПВО - 996 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 619 (+44) ед;
  • крылатых ракет - 2634 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 683 (+122) ед;
  • специальной техники - 3604 ед.

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным американского Института изучения войны, Силы обороны восстановили позиции в Донецкой области, однако россияне продвинулись в нескольких районах на востоке.

Этой ночью россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину дронами типа "Шахед".

В Киеве ночью дважды объявляли воздушную тревогу, суммарно она длилась около 5 часов.

Захватчики меняют тактику обстрелов столицы ударными беспилотниками.

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Война в Украине