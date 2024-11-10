Росіяни втратили за добу 1350 солдат і рекордну кількість автотехніки, - Генштаб

За добу з 9 на 10 листопада, російська армія втратила на фронті 1350 солдатів, 11 танків і 44 безпілотних літальних апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли

За даними американського Інституту вивчення війни, Сили оборони відновили позиції в Донецькій області, однак росіяни просунулися в кількох районах на сході.

Цієї ночі росіяни вкотре масштабно атакували Україну дронами типу "Шахед".

У Києві вночі двічі оголошували повітряну тривогу, сумарно вона тривала близько 5 годин.

Загарбники змінюють тактику обстрілів столиці ударними безпілотниками.

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