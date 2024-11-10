Росіяни втратили за добу 1350 солдат і рекордну кількість автотехніки, - Генштаб
За добу з 9 на 10 листопада, російська армія втратила на фронті 1350 солдатів, 11 танків і 44 безпілотних літальних апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 708 890 (+1350) осіб ліквідовано;
- танків - 9249 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 18 726 (+29) од.;
- артилерійських систем - 20 280 (+31) од.;
- РСЗВ - 1245 од.;
- засоби ППО - 996 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 619 (+44) од.;
- крилатих ракет - 2634 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28 683 (+122) од.;
- спеціальної техніки - 3604 од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними американського Інституту вивчення війни, Сили оборони відновили позиції в Донецькій області, однак росіяни просунулися в кількох районах на сході.
Цієї ночі росіяни вкотре масштабно атакували Україну дронами типу "Шахед".
У Києві вночі двічі оголошували повітряну тривогу, сумарно вона тривала близько 5 годин.
Загарбники змінюють тактику обстрілів столиці ударними безпілотниками.
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