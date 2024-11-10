Россияне потеряли за сутки 1350 солдат и рекордное число автотехники, - Генштаб
За сутки с 9 на 10 ноября, российская армия потеряла на фронте 1350 солдат, 11 танков и 44 беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 708 890 (+1350) человек ликвидировано;
- танков - 9249 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 18 726 (+29) ед;
- артиллерийских систем - 20 280 (+31) ед;
- РСЗО - 1245 ед;
- средства ПВО - 996 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 619 (+44) ед;
- крылатых ракет - 2634 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 683 (+122) ед;
- специальной техники - 3604 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
По данным американского Института изучения войны, Силы обороны восстановили позиции в Донецкой области, однако россияне продвинулись в нескольких районах на востоке.
Этой ночью россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину дронами типа "Шахед".
В Киеве ночью дважды объявляли воздушную тревогу, суммарно она длилась около 5 часов.
Захватчики меняют тактику обстрелов столицы ударными беспилотниками.
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