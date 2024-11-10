Россияне потеряли за сутки 1350 солдат и рекордное число автотехники, - Генштаб

За сутки с 9 на 10 ноября, российская армия потеряла на фронте 1350 солдат, 11 танков и 44 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным американского Института изучения войны, Силы обороны восстановили позиции в Донецкой области, однако россияне продвинулись в нескольких районах на востоке.

Этой ночью россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину дронами типа "Шахед".

В Киеве ночью дважды объявляли воздушную тревогу, суммарно она длилась около 5 часов.

Захватчики меняют тактику обстрелов столицы ударными беспилотниками.

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