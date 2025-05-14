Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і близько 200 одиниць техніки, - Генштаб

Повітряні атаки РФ

Ввечері 13 травня у Києві та багатьох областях країни оголошували тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, що здатен нести аеробалістичні ракети "Кинджал".

Вночі російські терористи знову масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Кропивницькому пролунала серія потужних вибухів, а у Рівненській області дрони пошкодили інфраструктуру, є поранені серед місцевих жителів.

У ніч на вівторок, 13 травня, російські терористи також запускали ударні безпілотники по Україні, але їхня кількість була критично малою.

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