Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и около 200 единиц техники, - Генштаб

Воздушные атаки РФ

Вечером 13 мая в Киеве и многих областях страны объявляли тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который способен нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Ночью российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Кропивницком прозвучала серия мощных взрывов, а в Ровенской области дроны повредили инфраструктуру, есть раненые среди местных жителей.

В ночь на вторник, 13 мая, российские террористы также запускали ударные беспилотники по Украине, но их количество было критически малым.

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