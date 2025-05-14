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Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и около 200 единиц техники, - Генштаб

Фото: (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 13 на 14 мая, российские захватчики потеряли на фронте 1240 солдат, три системы ПВО и 14 боевых бронированных машин (ББМ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 969 370 (+1240) человек ликвидировано;
  • танков - 10 804 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 501 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 27 827 (+47) ед;
  • РСЗО - 1382 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1165 (+3) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 860 (+82) ед;
  • крылатых ракет - 3197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48 382 (+126) ед;
  • специальной техники - 3884 (+3) ед.

Воздушные атаки РФ

Вечером 13 мая в Киеве и многих областях страны объявляли тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который способен нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Ночью российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Кропивницком прозвучала серия мощных взрывов, а в Ровенской области дроны повредили инфраструктуру, есть раненые среди местных жителей.

В ночь на вторник, 13 мая, российские террористы также запускали ударные беспилотники по Украине, но их количество было критически малым.

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Атака дронов