У Кропивницькому пролунала серія вибухів: військові попереджали про дрони
Зранку, 14 травня, у Кропивницькому пролунала серія вибухів. В регіоні було зафіксовано ударні безпілотники росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Перші вибухи пролунали 04:20. Через декілька хвилин місцеві жителі чули ще звуки вибухів, а в 04:30 ще одну серію.
Незадовго до цього військові інформували, що в південній частині Кіровоградської області зафіксовано ударні дрони РФ, які тримали курс на північ.
Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки не було.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Кіровоградській, Київській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.
Атака дронів РФ на Україну
Нагадаємо, що в ніч на 13 травня росіяни запустили лише 10 безпілотників, хоча зазвичай, кількість дронів під час нічних обстрілів сягає сотні, а часом перевищує цю позначку.
Крім того, всі вчорашні дрони під час нічної атаки РФ - були збиті.
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