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У Кропивницькому пролунала серія вибухів: військові попереджали про дрони

Середа 14 травня 2025 04:33
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У Кропивницькому пролунала серія вибухів: військові попереджали про дрони Фото: в Кіровоградській області з півдня на північ рухались дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 14 травня, у Кропивницькому пролунала серія вибухів. В регіоні було зафіксовано ударні безпілотники росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Перші вибухи пролунали 04:20. Через декілька хвилин місцеві жителі чули ще звуки вибухів, а в 04:30 ще одну серію.

Незадовго до цього військові інформували, що в південній частині Кіровоградської області зафіксовано ударні дрони РФ, які тримали курс на північ.

Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:33 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Кіровоградській, Київській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

У Кропивницькому пролунала серія вибухів: військові попереджали про дрони

Атака дронів РФ на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 13 травня росіяни запустили лише 10 безпілотників, хоча зазвичай, кількість дронів під час нічних обстрілів сягає сотні, а часом перевищує цю позначку.

Крім того, всі вчорашні дрони під час нічної атаки РФ - були збиті.

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Російська Федерація Кропивницький Війна в Україні Дрони
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