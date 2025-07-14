Росіяни втратили за добу 1130 солдатів і 170 одиниць техніки, - ЗСУ

Російські повітряні атаки

В ніч на 14 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці східних та центральних областях оголошувалася тривога, працювали сили ППО.

У місті Чугуїв внаслідок удару дронів пошкоджене підприємство.

Крім того, ворожий безпілотник атакував Немишлянський район Харкова.

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