Росіяни втратили за добу 1130 солдатів і 170 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 13 на 14 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1130 солдатів, 3 танки і 102 одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2025 року орієнтовно становлять:
В ніч на 14 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці східних та центральних областях оголошувалася тривога, працювали сили ППО.
У місті Чугуїв внаслідок удару дронів пошкоджене підприємство.
Крім того, ворожий безпілотник атакував Немишлянський район Харкова.
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