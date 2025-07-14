Россияне потеряли за сутки 1130 солдат и 170 единиц техники, - ВСУ

Российские воздушные атаки

В ночь на 14 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и центральных областей объявлялась тревога, работали силы ПВО.

В городе Чугуев в результате удара дронов повреждено предприятие.

Кроме того, вражеский беспилотник атаковал Немышлянский район Харькова.

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