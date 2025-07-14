Россияне потеряли за сутки 1130 солдат и 170 единиц техники, - ВСУ

За последние сутки с 13 на 14 июля армия российских захватчиков потеряла на фронте 1130 солдат, 3 танка и 102 единицы автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 июля 2025 года ориентировочно составляют:
В ночь на 14 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде восточных и центральных областей объявлялась тревога, работали силы ПВО.
В городе Чугуев в результате удара дронов повреждено предприятие.
Кроме того, вражеский беспилотник атаковал Немышлянский район Харькова.
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