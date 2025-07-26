Росіяни втратили за добу 1080 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб

За останню добу з 25 на 26 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1080 солдатів і 209 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2025 року орієнтовно становлять:
В ніч на 26 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе.
Впродовж ночі Харків і Кам'янське кілька разів обстріляли балістичними ракетами і "Шахедами".
Також агресор вдарив ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки у місті загинула людина.
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