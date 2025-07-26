Росіяни втратили за добу 1080 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб

Повітряні удари Росії

В ніч на 26 липня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе.

Впродовж ночі Харків і Кам'янське кілька разів обстріляли балістичними ракетами і "Шахедами".

Також агресор вдарив ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки у місті загинула людина.

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